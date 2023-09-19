موعد الاجتماع الفني لمونديال السلة في سنغافورة بمشاركة الأهلي

تعقد فعاليات الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها دولة سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي.





ومن المقرر أن يحضر فعاليات الاجتماع كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداراة ورئيس البعثة وطارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداري الفريق.



وخلال الاجتماع تتم مراجعة الترتيبات الإدارية الخاصة بألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

ويؤدي الفريق الأول لسلة الأهلي أول تدريباته في سنغافورة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بصالة OSCBالتي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من10دقائق.

بعثة الأهلي ..

وتضم بعثة الفريق الأحمر في سنغافورة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

ومن اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.



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