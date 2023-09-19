بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز (يلا شوت)

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز (يلا شوت) ، يُقامت مباراة الأهلي والمصري في ملعب الجيش ببرج العرب اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024. يتطلع النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة بعد خسارته في نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الماضية.

بالنسبة للمصري البورسعيدي، يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مبارياته في الموسم الجديد، وقد أعدّ الفريق نفسه بصفقات جديدة وبقيادة مدربه علي ماهر.

اللقاء منتظر بشغف من قبل جماهير الأهلي والمصري، وهو يعد انطلاقة رسمية هامة في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي والمصري اليوم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023، وتبدأ صافرة بداية مباراة الأهلي والمصري، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُقام مباراة الأهلي اليوم على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم بث مباشر الآن

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم من خلال قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى اليوم في الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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تشكيل الأهلي أمام المصري اليوم

يتسائل مشجعي الكرة المصرية عن تشكيل الأهلي اليوم أمام المصري بعد تأكد غياب صلاح محسن عن مباراة الأهلي اليوم ضد المصري بسبب تراكم الإنذارات ويأتي التشكيل المتوقع لـ مباراة الأهلي اليوم كالتالي:

تشكيل مباراة الأهلي والمصري تشكيل الأهلي أمام المصري حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هانى خط الوسط مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشه خط الهجوم بيرسى تاو، موديست، رضا سليم

استقر على ماهر على المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي على الدفع بالصفقات الجديدة خلال مباراة الأهلي والمصري اليوم ومن المتوقع أن يأتي تشكيل المصري اليوم كما يلي: