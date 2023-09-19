كشف تفاصيل إصابة حمدالله في مباراة الاتحاد وأجمك

تعرض النجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي لإصابة قوية في مواجهة العميد أمام نادي أجمك، وبسببها حصل النمور على ضربة جزاء تم بسببها تسجيل الهدف الثالث للتايجرس.

تفاصيل إصابة حمدالله في لقاء أجمك

خرج عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 46 من الشوط الأول متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، لتكشف تقارير طبية عن تفاصيل إصابة اللاعب المغربي بأنها في في العظام والمفاصل بعد سقوطه على الكتف، وبعد خروجه مباشرة انتقل لأحد المستشفيات في مدينة جدة لعمل أشعة على موضع الإصابة.

إصابة حمدالله بعد سقوطه على الأرض وسقوط الكوع بطريقة عمودية ونزول مباشر والذي كان له دور في الضغط على مفصل الكتف، والذي يؤدي لخلع جزئي في الكتف مع ضرر بسيط في أوتار الكتف أو كدمة نتيجة الضغط القوي على الكتف.

ومن المقرر أن يعلن نادي الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة، تقرير طبي عن حالة اللاعب وهل سيغيب فترة عن صفوف الفريق أم سيكون متواجدًا في مباراة الفتح يوم الخميس المقبل، بالجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

فاز الاتحاد على نادي أجمك 3-0، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة.

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