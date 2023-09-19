ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية فى منتصف التعاملات ، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 225 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2215 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2531 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2320 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1898 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1476 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1265 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 949 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17720 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1935 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب تستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية:

الذهب

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى سعر 1924.29 دولار للأونصة.

كما استقرت أسعار الذهب للعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى سعر 1946.10 دولار للأونصة.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.