غرفة جنوب سيناء التجارية تفتتح معرض “أهلًا مدارس”

افتتح اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض أهلًا مدارس 2023 بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والأستاذ مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة الطور، وإبراهيم الحارون، مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من قيادات المحافظة، وبتنظيم من الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

افتتاح معرض أهلًا مدارس بمحافظة جنوب سيناء:

وبحضور محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، والدكتور حاتم السيد، نائب رئيس الغرفة، و محمد عبدالله، مصطفى واصل، وياسر عبدالعزيز، ومحمد ربيع، وفرح كامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

ويهدف معرض أهلًا مدارس بطور سيناء إلى تقديم كافة المستلزمات المدرسية من الزي المدرسي والملابس والأحذية والكتب والأدوات المدرسية والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 40%، وذلك قبل بدء العام الدراسي لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

ويقام المعرض بدءًا من 19 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، ويتضمن 12 عارضًا من تجار مدينة الطور ومدينة شرم الشيخ، ويتواجد المعرض بمركز شباب الطور.

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المعروضات من المنتجات والمستلزمات المدرسية المقدمة بأسعار مخفضة؛ مثل الملابس والأحذية والكتب والأدوات المدرسية.

وأكد محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن افتتاح معرض أهلًا مدارس يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة العديد من المعارض في مختلف المحافظات، بهدف محاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير السلع والمستلزمات المدرسية الأساسية بأسعار مخفضة.

وأشار وحيد إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم السيد، النائب الأول للغرفة التجارية، إن الغرض من إقامة المعرض هو توفير كافة احتياجات الأسر والطلاب المقبلين على الدراسة في مكان واحد وبأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بأكملها تعمل بأقصى جهدها للسير على نفس خطى الدولة والتوسع في إقامة المعارض بمختلف المحافظات.

محافظ جنوب سيناء والغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا مدارس

محافظ جنوب سيناء والغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا مدارس

محافظ جنوب سيناء والغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا مدارس