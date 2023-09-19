رئيس جامعة كفرالشيخ: متابعة أعمال وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الثلاثاء ، متابعة أعمال وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وجاهزية الكليات والمدن الجامعية ووحدات الجامعة المختلفة لاستقبال الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الجامعي 2023/2024م، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، بتشجيع ودعم البحوث والدراسات في المجالات التي تخدم الصناعة، وتنمية مهارات الباحثين في هذا المجال.

كما أكد حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتوعوية والخدمية و متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذه القوافل.

كماوجه رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي بتعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة ورعاية وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين.