وكيل صحة القليوبية يتفقد المركز الترفيهي بالعبور

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بمركز الحي الترفيهي التابع لإدارة العبور اليوم، للإطمئنان على الإلتزام الإداري.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة وتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ، واطمئن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان ، كما أوصي بإعادة ترتيب الغرفة فيما يتناسب مع معايير الجودة وسلامة المريض.

وحرص على متابع أعمال الملفات، وأوصي بزيادة معدلات حركة الملف ، كما اتطلع علي خطة قسم الرعاية الأساسية ، وخطة قسم الجودة من أجل زيادة حركة الملف وذلك عن طريق:

- تفعيل حركة الملف بشكل يومي ودائم

- فتح وإنشاء ملفات جديدة لجميع المترددين علي المركز

وشدد على ضرورة فحص جميع المترددين علي المركز ؛ والاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية، بعد قطع التذكرة مباشرة، على أن يتم ذلك بواسطة أحد مسئولي العلاقات العامة بالمركز..

كما تفقد أعمال عيادة تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان ، وأثني علي العاملين بهم ، وأوصي بالاستمرارية في رفع مؤشرات الأداء .

وتفقد غرفة الطعوم وتأكد من توافر كافة الطعوم واللقاحات ، والصيدلية ، عيادة العلاج الطبيعي ، وغرفة النفايات

وتابع الدكتور حمودة الجزار أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة وتأكد من توافر كافة المستلزمات ، وأوصي بزيادة التوعية والثثقيف صحي للمواطنين بالخدمات المقدمة بالمبادرة،

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور..

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، عن خالص شكره وامتنانه لجميع العاملين بالمركز ، وأثني علي المجهود المبذول من رئيسة التمريض ، ووعدها بتكريمها في مكتبه لأداءها المميز..