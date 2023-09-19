الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة.

توفير الدعم للتصنيع المحلي للحد من الاستيراد

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إتاحة القيادة السياسية للرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادت بنفس العملة، سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهم.

 

وأكدت وزيرة الهجرة: "في مصر مشروعات قومية كبرى في كل المجالات وليس في الطرق فقط، ولكننا نسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرهم، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبير، وفرص عظيمة للاستثمار".

كما استعرضت السفيرة سها جندي، تفاصيل إطلاق وثيقة "معاش بكره للدولار" والتي تتضمن مزايا استثنائية، حيث توفر حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد بلوغ سن المعاش، بحد أدنى 500 دولار أمريكي، وحد أقصى 10 آلاف دولار/ وثيقة خلال العام.

 

و يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين، ويمكن الاشتراك عبر الرابط:

https://www.misrlife.com/product/maashBokraEN.htm
 

 

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول  مهارات الإدارة والقيادة وكذلك محاور المهارات الشخصية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والدكتور ابراهيم أمين معاون وزيرة الهجرة لشئون التنمية الإدارية.

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة الضحايا المصريين في ليبيا واستمرار عمليات الإجلاء من مناطق الإعصار

تاياني: أفراد من عائلة ليبية إيطالية لا تزال مفقودة في برقة

الهجرة تعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات

عاصفة دانيال.. استمرار إرسال طائرات لإعادة المتوفين المصريين بكارثة ليبيا

تاياني: على أوروبا فعل المزيد فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية

"الهجرة" و"الرقابة المالية" تطلقان أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج

200 مليون مشارك.. آخر تطورات مبادرة "اتكلم عربي" لأبناء مصر بالخارج

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة في كندا
الجريدة الورقية