خطوات شحن واستبدال كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الأزمات المفاجئة التى ترتبط بكارت عداد الكهرباء، والذى أتلف أو المفقود، الأمر الذي يستلزم معرفة خطوات استبدال كارت الكهرباء للحصول على آخر جديد بدلا من القديم.

وفي حالة فقدان كارت العداد يجب أن يتوجه المواطن لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.

تستعرض الوفد فى السطور التالية خطوات استبدال وشحن كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع:

1- التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه ما يثبت ملكيته أو علاقته بالعين أو العداد الذي يرغب في استبدال الكارت الخاص به مثل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

2- سداد مقابل بدل تالف لكارت الشحن بالقيمة المقررة من الشركة.

3- استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان به رصيد.

4- إذا كان لا يوجد بالكارت التالف رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويتم تسليم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.​

خطوات شحن كارت الكهرباء أونلاين بالفيزا

يبحث العديد عن خطوات شحن كارت الكهرباء أونلاين بالفيزا ونقدم لكم فى التقرير التالي كل الخطوات حيث يمكن شحن كارت الكهرباء من الموبايل عن طريق الفيزا، من خلال التطبيق الخاص بشحن كارت الكهرباء من الهاتف المحمول على منصة جوجل من Apple store أو Google play، ويتم بعدها الدخول على البرنامج ونبدأ بكتابة الاسم وكلمة المرور الباس وورد، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات، وتتم من خلال الخطوات التالية:

اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

اختيار شحن العداد.

إدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

اضغط توجه بالدفع.

إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

ازاي اشحن كارت الكهرباء من فودافون كاش؟

ويتوفر للمشتركين أمكانية شحن كارت الكهرباء عن طريق فون كاش، ويمكن للمشترك شحن عداد الكهرباء بطريقة بسيطة وسريعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اطلب #9#

اختار دفع الفواتير

اختار الكهرباء.

اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

إدخال كود السداد الإلكتروني.

إدخال البيانات المطلوبة.

أدخل رقمك السري.

أكد الدفع.

كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق تطبيق فوري

وزارة الكهرباء سهلت إمكانية شحن كارت الكهرباء عن طريق تطبيق فوري، حيث إنه يمكن للمشترك شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري من خلال، أفرغ الكارت بإدخاله في العداد، وتوجه لأقرب منفذ لفوري، واختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها، وإدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات، واختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، ثم أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

برنامج شحن كارت الكهرباء NFC

وتوفر وزارة الكهرباء إمكانية شحن العداد من الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC، والتطبيقات التي تتم الشحن من خلالها 3 تطبيقات موجودة على الهاتف المحمول، والتي يتم الشحن من خلالها باستخدام الموبايل، وتتمثل في: shal gtpay،my fawry، كهرباء خالص.

اختيار تطبيق الشحن حسب نوع عداد الكهرباء، إذا كان نوع عدادك جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay، بينما أبلكيشن كهرباء خالص وماي فوري لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع، ثم تحميل التطبيق المناسب لنوع العداد واتبع الخطوات التالية: