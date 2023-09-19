استياء شعبي حول انقطاع الكهرباء لساعات بقري أشمون بالمنوفية

سادت حالة من الاستياء الشديد بين عددا من أهالى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية بسبب عودة تكرار انقطاع التيار الكهربائى لعدة ساعات متواصلة.

وقال أحمد محمد - احد أهالي قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن انقطاع الكهرباء الي أكثر من ساعتين في منتصف اليوم و ساعتين ف منتصف الليل، أصبح أمر سئ للغاية و لا يتحمله أطفالنا بعد حرارة الطقس الشديدة .

كما أشار أحمد الصباغ - أحد أهالي صراوة بمركز أشمون بالمنوفية، أن انقطاع الكهرباء بصفة يومية لمدة تصل لساعتين أو أكثر أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية وفساد المواد الغذائية الأمر الذى كبدنا خسائر فادحة.

وقال محمد السنغالي - أحد أهالي قرية كفر صراوة، أن مشكلة عودة تكرار انقطاع الكهرباء بعدد من مدن وقرى المحافظة بغرض وجود صيانة للشبكات فى بعض مناطق وأحيانا لتخفيف الأحمال ادي الي استياء شعبي بين الأهالي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت مد فترة قطع التيار الكهربائي إلي ساعتين يوميًا، بدلًا من ساعة.

وصدرت تعليمات مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء بمد فترة التخفيف إلى ساعتين بدءًا من اليوم 13-9-2023م.

وكان مجلس الوزراء قرر منذ ثلاثة أيام بزيادة وقت التخفيف من ساعة إلى ساعة ونصف، مما أدى إلى حالة استياء شعبي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إننا نتلقى التعليمات لتنفيذها وليس لنا داخل بزيادة مدة القطع أو إلغاؤها والأمر متروك لقرار رئيس الوزراء المعتمد على تقرير مشترك من وزيري المالية والبترول حسبا حاجة الشبكة إلى الغاز أو المازوت المشغل لمحطات التوليد.

وأعرب المصدر عن عدم تفاؤله في الفترة القادمة بخصوص إلغاء قرار تخيف الأحمال عن مناطق الجمهورية.

ظلام دامس بقرية منيل جويدة

ظلام دامس بقرية منيل جويدة