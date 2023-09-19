خطوات التقديم في الخدمة العامة 2023

الخدمة العامة 2023.. يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث "جوجل" عن أداء الخدمة العامة 2023، وحددت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الطرق لتسجيل طلب أداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، موضحة أن هناك طريقتين يمكن من خلالهم التقديم لأداء الخدمة العامة منها الإلكترونية ومنها الورقية.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للمكلفين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، التقديم بأكثر من طريقة، منها التوجه مباشرة لأي من مكاتب الخدمة العامة بمحل إقامتهم، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة أو التقديم إلكترونيًا.

وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات وطرق التقديم للخدمة العامة إلكترونيًا:

طرق التقديم للخدمة العامة إلكترونيًا

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

التسجيل في الخدمة العامة.

تسجيل البيانات المطلوبة بالكامل.

إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

الأوراق المطلوبة لأداء الخدمة العامة

تسجيل الأوراق المطلوبة لأداء الخدمة العامة، وتتضمن التالي:

صورة البيانات المسجلة للمكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني.

عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي.

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

عدد 2 صورة من الموقف التجنيدي للذكور.

عدد 3 صور شخصية.

الضغط على التسجيل.

اختيار مجال الخدمة الذي يرغب في الالتحاق به.

مجالات الخدمة العامة المعلنة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي

خدمات التعليمية.

أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

خدمات الطفولة.

الأسر البديلة.

التأمينات الاجتماعية.

محو الأمية.

الأسر المنتجة.

حياة كريمة.

رعاية الأيتام والمسنين.