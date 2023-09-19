من أولى أعدادي حتى 2 ثانوي كيفية الاشتراك فى مبادرة أشبال مصر الرقمية

البحث عن فرص تطوير وتنمية الأبناء دائمًا ما يبحث عنه أولياء الأمور لأبنائهم وهو ما أتاحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" لإعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

تستهدف المبادرة الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فب مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

شروط المشاركة في مبادرة أشبال مصر الرقمية

أن يكون المتقدم من الطلاب المتفوقين في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

أن يكون مقيدا في أي مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين سيلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي العام القادم من جميع المحافظات.

اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة اختبارات القبول للمتقدمين الذين ينطبق عليهم الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة.

يجب أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

القدرة على التعلم عبر الانترنت.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة شخصية للطالب المتقدم.

2ملف "بي دي اف" يتضمن المستندات التالية "شهادة ميلاد المتقدم-بيان الدرجات العام للعام الدراسي الماضي أو الحالي معتمد من المدرسة فقط - الرقم القومي لولي الأمر – الإقرار".