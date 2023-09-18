الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف (شاهد)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تكشف ملامح فصل الخريف لعام 2023 بمختلف محافظات مصر.

وقالت هيئة الأرصاد إن فصل الخريف سيبدأ فلكيًا على جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ويتسم مناخ فصل الخريف دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وواصلت سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

وأكدت الهيئة أن البيان يعتبر إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.