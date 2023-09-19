لقاء أدبي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

في إطار خطة الأنشطة التي يقوم بها قصر ثقافة الطفل بالخارجة، نظم النادي الأدبي للأطفال لقاءً أدبيًا مع الشاعر محمد صابر. تم تنظيم هذا اللقاء بهدف تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة وتعزيز حبهم للشعر.

حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء نادي أدب الطفل، حيث كانوا متحمسين للقاء الشاعر والاستماع إلى قصائده. وتم تقديم بعض المواهب الشعرية للأطفال خلال اللقاء، حيث تمكنوا من قراءة قصائدهم الخاصة وعرض مواهبهم الشعرية المبتكرة. وقد تلقوا تشجيعًا وإشادة من الحاضرين والشاعر محمد صابر.

كما قدم الشاعر محمد صابر بعض نصائحه للأطفال حول كيفية تطوير مهاراتهم في الشعر، وتحفيزهم على الاستمرار في ممارسة هذا الفن الجميل. كما شاركهم بعض قصائده وقصصه القصيرة التي تمحورت حول الحب والصداقة والطبيعة.

واستماع لبعض مواهب الأطفال الشعرية والأدبية التي تعبر عن مواهبهم وإبداعاتهم في مجال الكتابة والشعر. وتهدف فعالية هذا اللقاء الأدبي إلى تشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتعزيز حبهم للأدب والثقافة.

يعتبر نادي أدب الطفل جزءًا من برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يهدف إلى تطوير قدرات الأطفال في الكتابة والشعر وتعزيز الثقافة الأدبية لديهم من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات الأدبية وورش العمل التفاعلية.

كما يعتبر هذا اللقاء الأدبي فرصة هامة لتعميق المعرفة الأدبية للأطفال وتعزيز اهتمامهم بالشعر والأدب بشكل عام. حيث يتمتع الشعر بجماله الخاص الذي ينقل الأحاسيس والمشاعر بطريقة فنية راقية. ويساعد الاستماع للشخصيات الأدبية المعروفة مثل محمد صابر في تنمية خيال الأطفال وقدرتهم على التعبير الشعري.

تعتبر الهيئة العامة لقصور الثقافة من أهم المؤسسات الثقافية في مصر، حيث تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية لجميع الفئات العمرية. وتعد قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وفروعها المحلية مثل فرع ثقافة الوادي الجديد منصات مهمة لتعزيز الثقافة والفنون في المناطق النائية وتنمية قدرات الفئات الشابة وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن مواهبهم الإبداعية.

من الجدير بالذكر أن قصر ثقافة الطفل بالخارجة يعمل على تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال، مثل المسابقات الأدبية وورش العمل الفنية، بهدف تعزيز قدراتهم وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من أعضاء نادي أدب الطفل وأهاليهم، حيث تم خلال النشاط الاستماع إلى قصائد الشاعر محمد صابر ومناقشتها. كما تم إتاحة الفرصة للأطفال الموهوبين القراءة والتعبير عن إبداعاتهم الخاصة في الشعر والقصة القصيرة.

تعتبر فعاليات مثل هذا اللقاء الأدبي فرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بحرية وثقة، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والشعر. فضلاً عن ذلك، تعزز هذه الأنشطة الثقافية الروح الابتكارية والإبداعية لدى الأطفال، وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتطويرها من خلال التواصل مع الكتاب والشعراء المحترفين. تلك الفعاليات تعزز أيضًا حب القراءة والاستمتاع بالأدب والثقافة في نفوس الأطفال.

يستمر نادي أدب الطفل في تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والأدبية التي تعزز حس الانتماء الثقافي لدى الأطفال وتسهم في تفجير إبداعاتهم الفنية والأدبية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الخطة الثقافية في المراكز الثقافية المختلفة في مصر لتعزيز الشغف والحب للأدب والثقافة في قلوب الأطفال وتشجيعهم على مواصلة تطوير مواهبهم الأدبية والشعرية.

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نادى ادب الطفل يلتقي في قصر ثقافة الطفل بالخارجة