أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في سوق السيارات المصرية، واحتلت علامة هيونداى للمرة الأولى منذ سنوات المركز الأول فى قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في سوق السيارات.

هيونداي

عدد سيارات هيونداي المرخصة في أغسطس

وبلغ عدد سيارات هيونداي المرخصة خلال شهر أغسطس الماضي نحو 1104 سيارة هيونداي مرخصة.

شيفروليه في المركز الثاني بعد هيونداي

وجاء في المركز الثانى عقب هيونداي من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في سوق السيارات علامة شيفروليه بنحو 1077سيارة.

وفى المركز الثالث حلت علامة شيرى 1011 سيارة، وفي المركز الرابع جاءت شيرى بعدد 879 سيارة.

وبحسب قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في سوق السيارات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات جاء فى المركز الخامس علامة إم جى بنحو 855 سيارة، وفى المركز السادس حلت سوزوكى بنحو854 سيارة.

وكان المركز السابع من نصيب تويوتا بنحو 663 مركبة، وفي المركز السابع مكرر جاءت كيا بنحو 663 مركبة.

وفي المركز الثامن جاءت سكودا بـ 624 سيارة وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

في المركز التاسع حلت مرسيدس بـ 518 سيارة، وفي المركز التاسع مكرر جاءت بى واى دى 518 مركبة.

وأكدت قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في سوق السيارات، الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن علامة رينو حلت في المركز العاشر من القائمة بنحو 514 سيارة.

جدير بالذكر أنه رغم الزيادات الجنونية في أسعار السيارات، ونقص المعروض منها إلا أن التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس الماضي، كشف عن مفاجأة في عدد المركبات الزيرو المرخصة خلال هذه الفترة، حيث أظهرت البيانات زيادة عدد المركبات الجديدة الصادر لها وثائق تأمينية في "أغسطس" لتصل إلى26673 مركبة، مقارنة بـ 18586مركبة خلال شهر يوليو الماضي.

وأفاد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بأن عدد المركبات "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 1748مركبة، و2949مركبة موديل 2021 و8076 مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبة موديل 2024.