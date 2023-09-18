جنوب أفريقيا.. وفاة ما لا يقل عن 20 موظفا في دي بيرز على الطريق

لقي ما لا يقل عن 20 موظفا في شركة التعدين العملاقة دي بيرز حتفهم، في جنوب إفريقيا في حادث سير ، على متن حافلة توفر وصلات إلى منجم الماس في البندقية ، أحد أكبر المناجم في البلاد.

وقالت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو (شمال) في بيان "تعرضت حافلة تنقل موظفين في منجم فينيسيا ، الحادث "كلف حياة ما لا يقل عن 20 من موظفي المنجم".

لم يتم تحديد السبب بعد.

قال فونغاني تشوك المتحدث باسم الإدارة اتصلت به، وقع الحادث حوالي الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش، على بعد حوالي 25 كم من المنجم، في بلدة موسينا، الواقعة على الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد، "اصطدمت الحافلة بشاحنة" .

تمتلك جنوب إفريقيا واحدة من أكثر شبكات الطرق تطورا في القارة ولكنها من بين الأسوأ أداء من حيث السلامة على الطرق.

تم تشغيل منجم البندقية ، الواقع في الأدغال بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي ، لأكثر من 30 عاما من قبل مجموعة دي بيرز . وهي تمثل 40٪ من إنتاج الماس السنوي في جنوب إفريقيا ولديها أكثر من 4 موظف ، يأتي الكثير منهم من المجتمعات المجاورة.

كان الموقع في السابق أكبر منجم مفتوح في البلاد ، وقد خضع للتحول الذي يهدف إلى تعويض ندرة الماس.

استثمرت دي بيرز ملياري دولار في مشروع تعدين ضخم تحت الأرض وأنهت التعدين في حفرة مفتوحة في ديسمبر.

وأعلنت المجموعة، التي تخطط لاستخراج أربعة ملايين قيراط سنويا، في يوليو عن بدء إنتاج الماس من مناجم تحت الأرض تم حفرها تحت المنجم القديم في الهواء الطلق، مما يتيح الوصول إلى الصخور المدفونة على بعد آلاف الأمتار. عمق.