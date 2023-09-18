التفاصيل الكاملة لتطبيق هيونداي الجديد على الهواتف المحمولة

أصدرت شركة هيونداي مصر، أبليكيشن على الأجهزة المحمولة، لتزويد العملاء بأفضل مستوى من الدعم الفني للصيانة والإصلاح وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بسيارات هيونداي، حيث تحرص هيونداي على استمرار التواصل مع العملاء، والتأكد من حصولهم على خدمة عالية الجودة بأكبر قدر من السهولة على مدار اليوم.

الابليكشن الجديد

وأكدت كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداي: “نؤمن في هيونداي مصر بضرورة التواصل المستمر مع العملاء الحاليين والعملاء المستهدفين، من خلال وجود نقاط وسائل تواصل حديثة تكنولوجية تناسب متطلبات العصر الجديد. ويساعد الابليكيشن الجديد في التواصل مع الدعم الفني على مدار 24 ساعة لتقديم كل الخدمات الخاصة بالإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار وخدمات أخرى.

وأضافت "نحن على ثقة بأن الابليكيشن سيكون إضافة جديدة وقوية لدعم سوق الخدمات الذكية المصري، ليتمكن العملاء بعد تنزيل التطبيق وتسجيل البيانات من اختيار الخدمة التي يريدها والحصول عليها بأفضل جودة بدون بذل أي جهد".

يدعم ابليكيشن هيونداي التشغيل android، وios، ويقدم الكثير من الخدمات للعملاء مثل: التعرف على جميع موديلات هيونداي، وحجز مواعيد الصيانة، وتقديم المساعدة على الطريق في حالة وجود مشكلة في السيارة، وطلب الإنقاذ السريع، وتحديد مواقع صالات العرض ومراكز الخدمة وقطع الغيار، وعرض الميزات والأسعار لكل الموديلات. ويوجد كتيبات مختلفة خاصة بجميع موديلات هيونداي وكتيبات ضمان وجداول الصيانة الدورية.

ويتيح الابليكيشن طلب التحدث مع الدعم الفني أو خدمة العملاء للسؤال عن أي شيء يتعلق بسيارات هيونداي، وكذلك طلب المساعدة لحل أي مشكلة قد تحدث، من خلال فرق دعم فني مؤهلة ومدربة جيدًا على تقديم كل الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال التطبيق، وذلك لأجل راحة العملاء، وتوفير ما يحتاجونه لسياراتهم.