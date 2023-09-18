يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم، يترقب الجميع المشاركة الأولى للهلال السعودي بكامل نجومه في دوري أبطال آسيا، والمباراة الأولى ستكون أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستضيف ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024 والمقرر لها اليوم الأثنين 17 سبتمبر 2023.

وتضم المجموعة الرابعة كل من، القوة الجوية العراقى وسباهان أصفهان الإيراني، بالاضافة إلي الثنائي نامانجان و الهلال و فريق الهلال السعودي.

حيث يشارك الهلال السعودي خلال منافسات البطولة بنسختها الحالية بصفته بطل الدوري السعودي، فيما استطاع أن يحرز الموسم الماضي على المركز الثالث بعدما جمع 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتوج باللقب.

وأكدت الرياضية السعودية، فى تقرير صادر لها صباح اليوم، أن جيسوس أبعد الصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خالديو كوليبالي من حساباته الفنية، وضم كلًا من البرازيليين نيمار جونيور، ومالكوم فيليبي، وميشيل ديلجادو، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويفتقد الهلال لخدمات نجمه سالم الدوسري بسبب إيقافه فى مباراتين، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني الموسم الماضي.

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كشفت تقارير صحفية عن قرار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، بإشراك محمد العويس، حارس المرمى، أساسيًّا بدلًا من المغربي ياسين بونو فى مواجهة اليوم أمام نافباخور الأوزبكي بالجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك لتوفير مقعد للاعب أجنبى فى خط الهجوم، إذ تسمح لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا بقيد 5 أجانب فقط للمشاركة قبل كل مباراة.

كم تبلغ سعة ملعب الملك فهد مستضيف مباراة الهلال ونافباخور؟

ما يزيد عن 68 ألف متفرج.

ما هي أبرز الأندية التي حققت لقب دوري أبطال آسيا؟

حقق 12 ناديًا لقب البطولة على رأسهم الهلال السعودي، على النحو التالي: