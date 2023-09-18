أقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وقد ناقشت مكتبة شرق بولاق الثقافية كتاب بعنوان " الخطر الزاحف " تأليف مصطفى احمد على، وذلك في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

يتناول الكتاب قصة تختلط فيها الأحداث السياسية بالرومانسية والتشويق. يروي الكاتب قصة شاب يتورط في أزمات سياسية خطيرة ويجد نفسه محاصراً بين الحقيقة والخيانة. تتطور الأحداث حيث يسعى الشاب بشكل يائس للبحث عن الحقيقة ومن يقف وراء المؤامرة التي يُشتبه في أنها تحاك ضده. تتكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل المدهشة في الرواية وتتشابك الأحداث بشكل مثير ومثير للاهتمام.

وقد ناقشت الكتاب اسماء نبهى بشكل ممتع وشارك الجميع أفكارهم وتحليلاتهم حول الأحداث والشخصيات التي تم تقديمها في الرواية. كانت هناك مناقشة حميمة وعميقة حول موضوعات السياسة التي تم تناولها في الكتاب وتأثيرها على حياة الشخصيات الرئيسية. كما تطرقت المناقشة أيضًا إلى جوانب الرومانسية في القصة وكيف تم إيصالها بشكل جميل عبر الأحداث والتفاصيل الصغيرة.

وفي نهاية المناقشة، أشادت أسماء نبهى بإثراء الكتاب لثقافتها واطلاعها على قضايا سياسية هامة ومشوقة. وأعربت عن تحمسها لقراءة المزيد من أعمال مصطفى أحمد وتجربة مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تساهم في تنويع القراءة وتوسيع آفاق المعرفة.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات وزارة الثقافة التي تسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي والتنوع والانفتاح في جميع أنحاء البلاد. وتهدف لتوفير فرص للقراءة والمناقشة وتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية للمجتمع المحلي. تعكس هذه الفعاليات الاهتمام المتزايد بالأدب والثقافة والفنون في الوادي الجديد، وتعزز الوعي الثقافي وتساهم في نشر القراءة والمعرفة.

من المتوقع أن يستمر برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" على مدار الصيف بتقديم عروض وفعاليات متنوعة تشمل عروض مسرحية وعروض موسيقية وعروض سينمائية وورش عمل ثقافية. وتتضمن الفعاليات أيضًا جلسات توقيع الكتب ومناقشات مع الكتاب المحليين والمشاركة في معارض الكتاب.

الخطر الزاحف .. في مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة

الخطر الزاحف .. في مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة