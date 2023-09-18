الورم الشوكي.. مرض يصيب العمود الفقري والنخاع| أعراضه وأبرز انواعه

الورم الشوكي هو نمو يتطور داخل القناة الشوكية أو داخل عظام العمود الفقري، ورم الحبل الشوكي، والذي يُطلق عليه أيضًا الورم داخل الجافية، هو ورم يبدأ داخل الحبل الشوكي أو غطاء الحبل الشوكي (الجافية)، ويُسمى الورم الذي يصيب عظام العمود الفقري (الفقرات) بالورم الفقري.

يمكن تصنيف أورام النخاع الشوكي كواحد من ثلاثة أنواع مختلفة اعتمادًا على مكان حدوثها بالنسبة للأغشية الواقية للحبل الشوكي.

هذه هي الأنواع الرئيسية من الورم الشوكي:

تبدأ الأورام داخل النخاع في الخلايا الموجودة داخل الحبل الشوكي نفسه، مثل الأورام الدبقية أو الأورام النجمية أو الأورام البطانية العصبية.

تنمو الأورام خارج النخاع إما في الغشاء المحيط بالحبل الشوكي أو في جذور الأعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي. على الرغم من أنها لا تبدأ داخل الحبل الشوكي نفسه، إلا أن هذه الأنواع من الأورام قد تؤثر على وظيفة الحبل الشوكي عن طريق التسبب في ضغط الحبل الشوكي ومشاكل أخرى. من أمثلة الأورام خارج النخاع التي يمكن أن تؤثر على الحبل الشوكي الأورام السحائية، والأورام الليفية العصبية، والأورام الشفانية، وأورام غمد العصب.

يمكن للأورام من أجزاء أخرى من الجسم أن تنتشر (تنتشر) إلى الفقرات، أو الشبكة الداعمة حول الحبل الشوكي، أو في حالات نادرة، إلى الحبل الشوكي نفسه.

يمكن أن تؤدي أورام العمود الفقري أو النمو من أي نوع إلى الألم والمشاكل العصبية وأحيانًا الشلل يمكن أن يكون الورم الفقري مهددًا للحياة ويسبب إعاقة دائمة.

قد يشمل علاج ورم العمود الفقري الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو أدوية أخرى.

أعراض أورام الحبل الشوكي

يمكن أن تسبب أورام الحبل الشوكي علامات وأعراض مختلفة، خاصة مع نمو الأورام. قد تؤثر الأورام على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب أو الأوعية الدموية أو عظام العمود الفقري. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

ألم في مكان الورم بسبب نمو الورم

آلام الظهر، وغالبًا ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

الشعور بحساسية أقل للألم والحرارة والبرودة

فقدان وظيفة الأمعاء أو المثانة

صعوبة في المشي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى السقوط

آلام الظهر التي تسوء في الليل

فقدان الإحساس أو ضعف العضلات، خاصة في الذراعين أو الساقين

ضعف العضلات، والذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا، في أجزاء مختلفة من الجسم