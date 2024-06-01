استعدادات مكثفة لعقد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث ملفات الأمن القومي

تُجرى الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادات مكثفة لبدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرره له السبت 1 يونيو 2024، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها إدراج موضوعات الأمن القومي على مائدة الحوار.

ويجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت ١ يونيو ٢.٢٤ بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدة بنود على رأسها؛ إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

كما يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن؛ لجدولتها في أقرب وقت حسب الأولوية، بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني مع طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطين نظرا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد، حسبما صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار، استجابة لطلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني أنه من الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.