الكيانات الناشئة تغير ملامح صناعة التأمين

سلط الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية، الضوء على وكالات الإدارة العامة (MGA)، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أسواق التأمين وإعادة التأمين في السنوات الأخيرة. وتعتبر هذه الوكالات نوعاً مميزاً من الوسطاء، تعمل كجسر بين شركات التأمين/إعادة التأمين ووسطاء التأمين، بفضل سلطتها في إدارة وثائق التأمين وتقديم خدمات إدارية متخصصة.

أدوار وكالات الإدارة العامة في سوق التأمين

وكالات الإدارة العامة تلعب أدواراً محورية ومتعددة في سوق التأمين، تشمل:

توفير خبرة الاكتتاب: تتمتع هذه الوكالات بفهم عميق للأخطار التي تتخصص فيها، مما يوفر لشركات التأمين خبرة اكتتاب متقدمة. تطوير المنتجات: بفضل مرونتها، تستطيع وكالات الإدارة العامة إنشاء منتجات تأمينية مخصصة لصناعات أو أخطار معينة، بما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة في السوق. قدرات التوزيع: تمتلك الوكالات علاقات قوية مع الوسطاء، مما يمكنها من توزيع منتجاتها على نطاق أوسع. تقاسم الأخطار: تتحمل بعض الوكالات أيضاً الأخطار بنفسها، مما يجعلها تعمل كشركات تأمين صغيرة. إدارة المطالبات: تقوم هذه الوكالات بإدارة وتسوية المطالبات نيابة عن شركات التأمين، بفضل خبرتها في هذا المجال.

الفروقات بين وكالات الإدارة العامة والوسطاء

تتباين وكالات الإدارة العامة عن الوسطاء بعدة نقاط جوهرية:

سلطة أكبر في الاكتتاب: تُمنح الوكالات سلطة اكتتاب أكبر من قبل شركات التأمين، مما يجعلها أكثر قوة مقارنة بالوسطاء. التخصص: تتميز الوكالات بتخصصها في فروع تأمينية محددة، بينما يكون نشاط الوسطاء أكثر شمولية. العمل لصالح شركات التأمين: تعمل وكالات الإدارة العامة لصالح شركات التأمين أو إعادة التأمين، على عكس الوسطاء الذين يعملون لصالح العملاء.

فوائد التعاون مع وكالات الإدارة العامة

تشير النشرة إلى العديد من الفوائد التي يمكن لشركات التأمين/إعادة التأمين تحقيقها من خلال التعاون مع وكالات الإدارة العامة:

تمرير المهام المعقدة : يمكن للشركات تفويض المهام المستهلكة للوقت إلى وكالات الإدارة العامة، التي تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذها.

: يمكن للشركات تفويض المهام المستهلكة للوقت إلى وكالات الإدارة العامة، التي تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذها. الوصول الجغرافي : تستطيع الوكالات الاكتتاب في المناطق التي يصعب على شركات التأمين الوصول إليها.

: تستطيع الوكالات الاكتتاب في المناطق التي يصعب على شركات التأمين الوصول إليها. تطوير المنتجات : يمكن للوكالات تقديم منتجات وخدمات أكثر تنافسية واستهدافًا.

: يمكن للوكالات تقديم منتجات وخدمات أكثر تنافسية واستهدافًا. الدخول إلى أسواق جديدة : تساعد الوكالات الشركات على الدخول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تطوير بنية تحتية جديدة.

: تساعد الوكالات الشركات على الدخول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تطوير بنية تحتية جديدة. المنصات الإلكترونية : توفر الوكالات منصات وأدوات عبر الإنترنت، مما يسهل من عملية التسعير وتجديد التغطيات وتسوية المطالبات.

: توفر الوكالات منصات وأدوات عبر الإنترنت، مما يسهل من عملية التسعير وتجديد التغطيات وتسوية المطالبات. منع الخسائر: توفر الوكالات خبرة وأدوات لمنع أو تخفيف الخسائر الناتجة عن الأخطار.

استراتيجيات التعاون الناجح

تقدم النشرة بعض الاستراتيجيات لتحقيق تعاون ناجح بين شركات التأمين ووكالات الإدارة العامة، تتضمن:

فهم شامل لخبرة الوكالات: ضرورة الإلمام بخبرة وعروض منتجات وكالات الإدارة العامة. تعزيز الشفافية والتواصل: أهمية الانفتاح والشفافية لضمان تعاون فعال. تحديد الأدوار والمسؤوليات: لتجنب الارتباك وضمان عملية تعاون سلسة. مؤشرات الأداء الرئيسية: تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم التقدم والنجاح في التعاون.

رأي الاتحاد المصري للتأمين

في إطار حرصه على متابعة الاتجاهات العالمية والتجارب الدولية، سلط الاتحاد المصري للتأمين الضوء على وكالات الإدارة العامة، التي تعاظم دورها في سوق التأمين العالمي مؤخراً. إذ لجأت العديد من شركات إعادة التأمين الكبرى وهيئة لويدز في لندن إلى تأسيس وكالات الإدارة العامة الخاصة بها أو التعاقد مع كيانات موجودة بالفعل، لإدارة برامج التأمين وإعادة التأمين بالنيابة عنها.

تعكس وكالات الإدارة العامة تحولاً كبيراً في صناعة التأمين، مما يجعل من الضروري لشركات التأمين المصرية متابعة هذه التطورات واستكشاف فرص التعاون مع هذه الكيانات الناشئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.