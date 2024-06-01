بعد جعفر العمدة.. إيمان العاصي وجوري بكر تستعدان لتصوير "برغم القانون"

تستعد كلًا من النجمة إيمان العاصي جوري بكر، دخول لوكيشن المسلسل الدرامي "برغم القانون" خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون، وهو من تأليف ريمون مقار وسيناريو وحوار الكاتبة نجلاء الحدينى ومن إخراج شادي عبد السلام.

وفي السياق ذاته يستعد صناع المسلسل خلال الفترة الحالية على التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه يواصل المخرج شادي عبدالسلام، التحضيرات الخاصة بالعمل كما يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي.

ومن المفترض أن تستعين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

وكانت قد تعاقدت الشركة المنتجة مؤخرا مع النجم وليد فواز، للمشاركة في بطولة العمل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل برغم القانون



تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" فى إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، ويسجل أولى البطولات المطلقة لإيمان العاصي فى الدراما التليفزيونية.

أعمال جمعت الثنائي

وكان قد شارك النجمتان إيمان العاصي وجوري بكر في موسم رمضان 2023، بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي، إذ تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت داخل وخارج مصر، ومنصة شاهد خارج مصر.

انفصال جوري بكر

وكانت قد فاجأت الفنانة جوري بكر جمهورها، خلال الأيام السابقة باعلانها انفصالها عن زوجها ووالد طفلها تميم، وذلك بتدوينه عبر حسابها على موقع انستجرام.

وعلقت: تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتيرًا، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله.

جوري بكر تحتفل بزواجها

وكانت جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها في مايو 2024.

جوري بكر تتعرض للسرقة



وكانت جوري بكر تعرضت مؤخرًا لسرقة حقيبتها خلال استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوى غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه، وقررت جوري بكر التنازل عن المحضر بعد رجوع حقيبتها بجميع محتوياها.

ووجهت جوري بكر رسالة شكر إلى رجال مباحث ميناء القاهرة الجوي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي على جهودهم واستجابتهم السريعة في إلقاء القبض على المتهم ومساعدتهم لها.