وزير الرياضة يكرم المشاركين بمبادرة 100 قائد من شباب القليوبية

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري ، أعضاء مبادرة "100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية " التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال كلمته أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمبادرة والتى تأتى تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية وتطوير مهارات الشباب العاملين بالشباب والرياضة وتزوديهم بالمعارف والخبرات الكافية وخلق صف ثانى من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظات لضمان جودة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أداء العاملين ، هو العامل الرئيسى لنجاح أى مؤسسة ،وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي توفير بيئة عمل محفزة وتطوير خطط وبرامج تدريبية وتطويرية وتنموية للموظفين بما يضمن رفع مستوي كفاءتهم وتحسين آدائهم بما يحقق الرضا الوظيفي للموظفين، وبالتالي تحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة بكفاءة وفاعلية والتي تهدف إلى تطوير جميع قطاعات الوزارة علي مستوي الجمهورية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة .



فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة 100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة القليوبية فى يونيو 2022 والتى استمر تنفيذها على مدار عام كامل ، واستهدفت المبادرة اعداد 100 قائد من شباب العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية لتنمية وصق مهاراتهم ورفع وتحسين ادائهم الوظيفي.

وتضمنت المبادرة عدد كبير من المحاضرات التخصصية وورش العمل ومشروعات تخرج ومبادرات فى إطار محاور رئيسية للمبادرة شملت تطوير المهارات الادارية والاشرافية وأساليب وطرق الادارة الحديثة ، أساليب صنع واتخاذ القرار ، قضايا ومفهوم الامن القومى وتاثيراته ، ادارة الازمات والكوارث ، دور الإعلام فى صناعة الرأى العام ، إستراتيجية واليات مكافحة الفساد .

وفى ختام المبادرة وجه المشاركين فى المبادرة رسالة شكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه ورعايته للمبادرة ، وتقدم المصارعين بطلب باستمرار تنفيذ المبادرة وتعميمها على كافة القطاعات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات واختتم اللقاء بتكريم المشاركين فى مبادرة ال100 قائد بالقليوبية والتقاط الصور التذكارية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.