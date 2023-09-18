وكيل صحة القليوبية في جولة تفقدية بمستشفي حميات بنها

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة ، وبرفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية بعمل جولة تفقديةاليوم لمستشفي حميات بنها، و تفقد المبني الجديد والجاري تطويره والذي يتكون من ثلاثة طوابق وهي :-

- الدور الأرضي والذي يحتوي علي عدد ١٦ أسرة خاصة بوحدة الغسيل الكلوي، بجانب وحدة معالجة المياه ، كما أوصي الدكتور حمودة الجزار بإضافة غرفة للقساطر الدائمة لمرضي الغسيل الكلوي..

- الدور الأول و الثاني علوي والذي يحتوي علي عدد ١٩ سرير عناية مركزة للأطفال.

كما توجد منطقة لاند سكيب أمام المبني، والتي أوصي السيد الدكتور وكيل الوزارة المهندس المسئول بالشركة المنفذة بضرورة بدء العمل بها تزامناً مع تنفيذ أعمال التطوير بالمبني، ثم إلي الأقسام الداخلية واطمأن بنفسه علي الحالات ، وقام السيد وكيل الوزارة بالمرور علي المعمل وتفقد معمل ال PCR ، ومعمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتأكد من توافر المستلزمات ومن دقة النتائج،

كما تفقد قسم التشخيص عن بُعد والذي يعتمد علي التواصل والتنسيق بين أطباء المستشفي وأطباء الجامعة، وكذلك المرور علي الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات وأكد انه لا مساس بمجانية الخدمات المقدمة بالطوارئ.

والمرور علي مطبخ المستشفي وتأكد بشكل شخصي من استيفاء كافة الشروط الصحية سواء في الوجبات المقدمة للمرضي أو للعاملين بالمطبخ ، وحصولهم علي الشهادات الصحية لمتداولي الأغذية، كما ووعد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمبني الجديد لتشغيله في مدة لا تتعدي الستين يوماً.