الصعايدة حرقوا السينما.. ابنة حمدي أحمد تكشف كواليس دور والدها في القاهرة 30

كشفت ميريت، ابنة الفنان حمدي أحمد كواليس مشاركة والدها في فيلم “القاهرة 30”، ورد فعل عائلته ومعارفه في الصعيد على الدور الذي أداه باسم “محجوب عبدالدايم”؛ حيث يسعى للترقي في الوظائف الحكومية المرموقة مقابل الزواج من عشيقة وزير.

والقاهرة 30 هو فيلم مصري عرض عام 1966، تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين، ومن بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وحمدي أحمد وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

مناقض لشهامة الصعيد

وأشارت ميريت، إلى أن دور والدها “محجوب عبدالدايم” كان من أقوى أدواره، وكان والدها في “خضة” كبيرة؛ نظرًا لصغر سنه وقلة خبرته السينمائية، منوهة إلى أن أهل محافظة سوهاج أشعلوا النيران في دار السينما التي تعرضه، احتجاجًا على تأدية نجلهم الدور الذي لا يتناسب مع قيم وشهامة أهل الصعيد.

ويتلخص دور محجوب عبدالدايم، في كونه وافد من الصعيد يعيش حياة فقيرة في القاهرة، فيتعرف على ابن قريته (سالم الإخشيدي) الذي يطلب منه أن يساعده في الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل أن يتزوج من إحسان (سعاد حسني)، عشيقة قاسم بك (أحمد مظهر)، على أن يزورها قاسم بك مرة كل أسبوع.

ولفتت إلى أن الناس حينها استقبلوا الدور بشكل صدامي، وأن والدها ظل فترة طويلة يحاول إقناعهم بأن الدور الذي أداه مجرد “تمثيل”، مواصلة أنه عقب عرض الدور عليه طلب من المخرج صلاح أبو سيف مقابلة الأديب نجيب محفوظ، وعندما رآه الأخير حصل بينهما سوء تفاهم.

رهبة تقبيل سعاد حسني

وتابعت: “ولد صغير يطالب بمقابلة نجيب محفوظ، فعندما رآه قال له ها يا سيدي، فرد أن محجوب عبدالدايم متهم ووثيقة اتهام ضد المجتمع فهو من أحدث فيه ذلك، فأجاب الأديب لأ هو كده وهتأديه كده”، منوهة إلى أن المخرج أخبر والدها بأنه أقنع نجيب محفوظ به بصعوبة بالغة، وعقب عرض الفيلم استحسن أديب نوبل أداء حمدي أحمد للدور بعدما كان يرفضه.

وعن دوره أمام الفنانة سعاد حسني، أكدت ميريت أن والدها أصابه رهبة كبيرة، عندما علم بأنه سيأدي أدوارًا أمامها، قائلًا إنها “غول تمثيل”، معقبة على القبلة التي حدثت بينهما: “مش عارف، وكان أول حاجة ليه مفيش قبلها ولا بعدها، ولحد الآن الأحفاد يقولون بانبهار جدو باس سعاد حسني، وبقولهم آه دي معجزة لن تتكرر، وكان حينها بابا وماما مخطوبين وأخفوا ماما على ما يعمل المشهد كان في قلق”.