أمينة خليل تخطف الأضواء على خطى السندريلا سعاد حسني (صور)

خضعت الفنانة أمينة خليل لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أمينة خليل

أمينة خليل تخطف الأضواء بفستان السندريلا

جذبت أمينة خليل الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا مجسم علي خطي السندريلا يمزج بين اللون "الأبيض والأسود" وينتمي إلي قصة الاوف شولدر، بأكمام منفوخة، صمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بنظارة شمسية وصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أمينة خليل

أمينة خليل تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت أمينة خليل تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النبيتي في الشفاه.

أمينة خليل



من هي أمينة خليل

أمينة خليل من مواليد 26 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

أمينة خليل



عن حياتها

تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل. اهتمت بالتمثيل منذ صغرها نظرًا لعائلتها الفنية، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009. قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

بجانب التمثيل، كانت تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وأستوديوهات أخرى. كما تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

حياتها الأسرية

تزوجت من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة. في يوليو 2020، تمت خطبتها على رجل الأعمال «عمر طه».

إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015

تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015 بسبب ظهورها بزيادة وزن. كان لها رد فعل قوي، حيث نشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها وعلقت عليها: «رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات».

تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015 بسبب ظهورها بزيادة وزن. كان لها رد فعل قوي، حيث نشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها وعلقت عليها: «رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات».