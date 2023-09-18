أسوان يٌعلن القائمة النهائية استعدادًا لدوري المحترفين

أعلن نادى أسوان الرياضى عبر حسابة الرسمي ، عن القائمة النهائية لفريق الكرة بنادى أسوان الرياضى موسم 2023 / 2024 استعدادًا لدوري المحترفين.

وتمكن مصطفى الشرقاوى المدير الإداري لزهرة الجنوب فى إنهاء كافة إجراءات قيد كل اللاعبين قبل غلق باب القيد عصر اليوم السبت وطلب البطاقات الدولية للاعبين الأجانب وتسجيل قائمة اللاعبين فوق السن 30 لاعب بالإضافة لتسجيل 11 لاعب ضمن الفريق الأول لمواليد 2001 / 2003.

اقرأ أيضًا..

وضمت القائمة الأسماء التالية :

حراسة المرمى

- مسعد عوض ( إعارة/ إيسترن كومبانى )

- خالد وليد

- إسلام سليمان

- مروان ممدوح (2001 )

الظهير الأيمن

- أحمد بلية

- على ممدوح ( تعاقد/ الجونة )

الظهير الأيسر

- على فتحى

- أحمد أيمن ( تعاقد/ حرس الحدود )

قلب الدفاع

- كاستيلو

- عبد الرحمن عبد النبى

- صابر الشيمى

- إسلام جمال

- محمد العشرى ( تعاقد/ الجونة )

- أمين محمد أمين ( 2003 )

- إسلام صلاح

وسط مدافع

- مصطفى عبد الرسول

- بلال جمال ( تعاقد/ فاركو )

- حسام الصانع ( تعاقد/ البنك الأهلى)

- النيجيرى أموس جيوبام ( تعاقد )

- إبراهيم البهنسى ( تعاقد 2001/ سمنود )

- مصطفى عنانى ( 2001 )

- مروان عباس ( 2003 )

- يوسف أبو ستة ( 2003 )

- رافائيل إياجوا

وسط ملعب مهاجم

- محمد بكرى

- محمد المرسى

- كريم مصطفى ( تعاقد/ غزل المحلة )

- صاوى مصطفى ( تعاقد/ كهرباء الإسماعيلية)

- محمد حامد ميدو ( تعاقد/ البنك الأهلى)

- مصطفى كافو ( 2001 )

جناح مهاجم

- حسام عرفات

- جدو

محمود صلاح

- محمود حامد لوكس ( تعاقد/ طامية )

- عبد الرحمن عماد ( 2003 / تعاقد البنك الأهلى )

- جمال السعيد ( 2001 )

- أحمد حمودى

مهاجم ( رأس حربة )

- على خليل ( إعارة/ الجونة )

- جابر سالم ( إعارة / بتروجيت)

- عمر سعودى ( 2003 )

- الجامبى موسى سيساى (2003 / تعاقد )