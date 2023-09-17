أسوان تمنح 4 أسر من ضحايا حادث غرق شباب أبو هور رحلات عمرة

فى لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء إستقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى.

وقام محافظ أسوان، بمنح 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى ، والمهداه من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، إنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق ، لافتاً إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه ، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى ، والعودة بعد 14 يوم .