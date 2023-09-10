جمال شعبان يحذر من خطورة حلوى المولد على القلب.. فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من خطورة الحزن والزعل والحسد والحقد، معقبًا: “يمكن هذه الأشياء أن تنتهي بأزمة قلبية حادة”.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع أنواع الحلويات التي يتم تصنيعها بالمواد السكرية الصناعية، ممتلئة بالسموم، موضحًا أن حلويات المولد النبوي تصنع من المواد السكريات الصناعية لذا أنها تؤدي لإصابة القلب والشرايين التاجي، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها.

وتابع: تناول السمسم بمفرده لا يؤثر على القلب، ولكن عند إضافة السكريات الصناعية يؤثر على القلب بصورة خطيرة.

ومن المقرر أن يصادف المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2023 لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، بدلًا من الأربعاء، ليتم تضمينها مع الإجازة الأسبوعية.

فوائد البرتقال للقلب

وكشف فوائد الشاي الأسود والأخضر، موضحًا أن الشاي مفيد للغاية للقلب، ويساعد على تحسن المزاجية، ولا يفضل شربه بعد الأكل بصورة مباشرة.

ولفت إلى أنه يجب شرب الشاي بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، ويفضل عدم تناوله بالحليب، مبينًا أن الحلبة والترمس لهما العديد من الفوائد المتعددة للقلب، وتساعد على انبساط الشرايين التاجية.

وأكد أن الزنجبيل مفيد للقلب ويرفع مناعة الجسم، كما أن البرتقال له العديد من الفوائد، التي تحمي القلب، مشيرًا إلى أن البرتقال لا يرفع نسب السكر، كما أن البرتقال يساعد على تحسين القناة الهضمية.

تناول الجرجير والجزر

وعن فوائد الجرجير والجزر، أوضح أنهما لهما العديد من الفوائد الغذائية التي تفيد القلب والجسم، بالإضافة إلى أنهما يساعدان على تعزيز الخصوبة لدي الرجال.

وأضاف أن الخضروات لها فوائد متعددة، كما أن الجرجير يساعد على زيادة خصوبة الإنسان، والجزر يحسن نضارة الجلد، ويعزز الخصوبة.

وتابع: يجب على الأمهات تجهيز وجبة الإفطار لأبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، ولابد ان تكون غنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل “الفيتامينات”، مؤكدًا أن ووجبة الإفطار في مصر مهملة، كما أن عدم تناول وجبة الإفطار يساعد على حدوث أزمات قلبية.

ونوه إلى عدم الإفراط في تناول البيض، ويجب تناول بيضتين يوميا، بصورة مسلوقة، موضحًا أن تنظيم الكوليسترول يعتمد على نظام غذائي، عدم الحقد، ممارسة الرياضة.

وشدد على أن تناول خل التفاح له العديد من الفوائد ولكن بنسب قليلة، موضحًا أن مرضى الشرايين لا يفضل أن يتناولوا خل التفاح.

واختتم جمال شعبان حديثه قائلًا: “الله خلق الفواكه والخضروات ولها عدة فوائد مختلفة وتساعد على تقوية جهاز الإنسان، كما أن المادة الحمراء في البطيخ تمنع جلطات القلب، ويجب الحذر من الإفراط في تناول الملح لأنه العدو الأول للقلب والملح”.