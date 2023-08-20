الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جمال شعبان عن نجاح عملية بائعة المترو: كانت تعيش بمعجزة (فيديو)

جمال شعبان وبائعة
جمال شعبان وبائعة المترو

قال  الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، إنه تم شفاء الطفلة حبيبة بائعة المترو، بعد نجاح عملية القلب المفتوح لها.

txt

جمال شعبان عن حالة فتاة المترو: حالتها خطيرة تحتاج عملية صعبة (فيديو)

وقال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أشكر كل من شارك في العمل الإنساني بعلاج بائعة المترو"، معقبا: "الطفلة تعافت وخرجت وتحسنت كثيرا".

سنحاول مساعدة بائعة المترو تعليميا خلال الفترة القادمة

وأضاف: "سنحاول  مساعدة بائعة المترو تعليميا خلال الفترة القادمة"، موضحا: "الطفلة قابلة للتعلم وقالت لي أنا عايزه اتعلم، وقولت لها متنزليش الشارع ولا المترو،  وأتمنى إحدى الجمعيات الأهلية تتبنى تعلميها سواء صنعة أو غيره".

وتابع: "بعد تعافي الطفلة سندفع بها للدخول في إحدى المدارس"، مؤكدا الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة نقص الأكسجين كانت كبيرة".

مواد متعلقة

جمال شعبان عن حالة فتاة المترو: حالتها خطيرة تحتاج عملية صعبة (فيديو)

طبيب القلوب جمال شعبان يعد بمعالجة حبيبة.. قلبك أمانة في قلوبنا