جمال شعبان عن نجاح عملية بائعة المترو: كانت تعيش بمعجزة (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، إنه تم شفاء الطفلة حبيبة بائعة المترو، بعد نجاح عملية القلب المفتوح لها.

وقال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أشكر كل من شارك في العمل الإنساني بعلاج بائعة المترو"، معقبا: "الطفلة تعافت وخرجت وتحسنت كثيرا".

سنحاول مساعدة بائعة المترو تعليميا خلال الفترة القادمة

وأضاف: "سنحاول مساعدة بائعة المترو تعليميا خلال الفترة القادمة"، موضحا: "الطفلة قابلة للتعلم وقالت لي أنا عايزه اتعلم، وقولت لها متنزليش الشارع ولا المترو، وأتمنى إحدى الجمعيات الأهلية تتبنى تعلميها سواء صنعة أو غيره".

وتابع: "بعد تعافي الطفلة سندفع بها للدخول في إحدى المدارس"، مؤكدا الطفلة حبيبة كانت تعيش بمعجزة ونسبة نقص الأكسجين كانت كبيرة".