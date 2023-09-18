كيفية تحسين النوم أثناء انقطاع الطمث.. طبيبة تنصح

إذا كنتِ تمرين بمرحلة انقطاع الطمث وترغبين في الاستمرار في النوم بجانب شريك حياتك، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيف بعض الأعراض.

بالنسبة لبعض النساء اللاتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث، يمكن أن يكون وقت النوم تجربة وحيدة إلى حد ما، والتغيرات الهرمونية وتقلبات درجات الحرارة وزيادة الحساسية للكحول والكافيين والتوتر والقلق تجعل من الصعب النوم.

تقول طبيبة أمراض النساء إليزافيتا كوماروفا لـ MedicForum: "هناك أعراض أقل شهرة لانقطاع الطمث، مثل الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، والتي غالبًا ما تصبح أكثر شيوعًا مع تقدمنا في العمر، خاصة إذا زاد وزننا، لأن العضلات حول الرقبة تصبح أضعف".

قد يعني هذا أن غرفة النوم تصبح مكانًا للنوم المضطرب، مما يدفع بعض الأشخاص إلى النوم بمفردهم، أحيانًا باختيارهم، ولكن في أغلب الأحيان بدافع الضرورة.

بالنسبة للبعض، يؤدي النوم بمفردهم إلى تحسن كبير حيث يمكنهم خلق بيئة نوم تناسبهم، فاللحاف أو الملاءة تسمح لهم بالتعامل بشكل أفضل مع تقلبات درجات الحرارة، والمرتبة والوسادة المناسبة من حيث تنظيم درجة الحرارة والدعم، ربما الأصوات والروائح التي تساعدنا على الاسترخاء قبل النوم، بالإضافة إلى طقوس ما قبل النوم التي تناسب الشخص.

لكن بالنسبة للآخرين، فإن النوم بمفرده يؤدي إلى مشاعر أكبر بالعزلة والوحدة، ولكي ننام جيدًا، نحتاج إلى الشعور بالأمان العاطفي والجسدي، كما أن غياب من نحبهم ووجودهم ورائحتهم يجعل بيئة نومنا غريبة وغير مضيافة.

يقول: "إذا كنت تنام بمفردك وتريد أن تشعر بمزيد من الارتباط بشريكك، يمكنك أن تأخذ رائحته أو عطره أو عطره إلى غرفتك، ورش القليل منه على وسادتك أو ربما قميصك وضعه بجوارك".

إذا كنت ترغب في الاستمرار في النوم بجوار شريك حياتك، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيف بعض الأعراض، أما بالنسبة لتقلبات درجات الحرارة، فحاول استخدام بطانيات أو أغطية منفصلة حتى تتمكن من إنشاء منطقة نوم صغيرة تناسبك.

تعتبر المرتبة ذات النوابض الداخلية ذات الحشوات الطبيعية هي الأفضل لتنظيم درجة الحرارة وفهم تأثير الكحول على نومك.

سيساعدك اتباع طقوس وقت النوم مع وقت النوم الذي يتوافق مع إيقاعك الطبيعي على الاسترخاء قبل النوم، وإذا شخرت أنت أو شريكك وأصبح الشخير يختنق أو توقفت أنت أو شريكك عن التنفس، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لاستبعاد انقطاع التنفس أثناء النوم.

وما زال ثلثا النساء يعتبرن انقطاع الطمث من المحرمات. ونتيجة لذلك، هناك جيل غير مرئي من النساء في سن اليأس يعانين في صمت، مع أعراض يمكن أن تكون منهكة جسديا وعقليا.