مجلس مدينة كفرشكر يتفقد المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد
قامت الأجهزة التنفيذية اليوم الاثنين بالمرور علي عدد من المدارس لمتابعة مدي جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد ومراجعة حالة المرافق داخل المدارس مياه الشرب والصرف الصحي و الإنارة وسائل الامان و التهوية و الأثاث وقص وتهذيب الاشجار كما تم المرور على المحيط الخارجي للمدارس للتأكد من عدم وجود إشغالات .
كما تم مراجعة الانضباط الإداري بالمدارس التي تم المرور عليها.
و شدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على ضروره المتابعة المستمرة للنظافة و التطهير داخل المدارس بشكل يومي و متابعه رفع القمامه بصفة مستمرة حفاظا علي البيئة و الصحه العامة.