إنارة متحف الحضارات ومستشفى شرم الشيخ الدولي باللون البرتقالي

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامة المرضى"، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى والموافق السابع عشر من سبتمبر من كل عام، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عددا من الفعاليات على مدار اليوم على رأسها إنارة متحف الحضارات بالقاهرة ومستشفى شرم الشيخ الدولي باللون البرتقالي والذي يرمز لسلامة المرضى، الى جانب عدد من الفعاليات بالعاصمة الادارية الجديدة وبمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وقد أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الفعاليات تستهدف نشر الوعي بحقوق المرضى في الحصول على خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالية، وضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم مع مقدمي الخدمة في جميع السياقات، وهو ما ينطبق على جميع مستويات الرعاية الصحية. وأضاف ، أن مشاركة المريض لطبيبه المعالج في رسم خطة علاجه ينعكس بصورة إيجابية في خفض نسب الأخطاء الطبية والحصول على رعاية صحية سليمة، ويرفع نسبة رضاء المرضي وأسرهم عما يقدم لهم من خدمات صحية .

كما أكد د. أحمد طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تؤدي دورا أساسيا لتعزيز تمكين المريض من الحصول على خدمة صحية من خلال اصدار وتطبيق أدلة المعايير الوطنية، مشيراً إلى أن 40% من معايير GAHAR الخاصة باعتماد المنشآت الصحية تخص أمن وسلامة المرضى وإشراكهم في خطة علاجهم واحترام خصوصيتهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى قد انطلقت من الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، من خلال حملة توعوية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، من أمام مقر وزارة الصحة والسكان، حيث قام فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بتوزيع المواد الدعائية وعمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، لتعريفهم بمفهوم سلامة المرضى وحقوقهم أثناء تلقي الخدمة الصحية، وكيف يضمن اعتماد المنشأة الصحية تطبيق معايير السلامة لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها.

وفي ذات السياق، قام د. السيد العقدة، ود. ولاء عبد اللطيف ود. ايمان الشحات، أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعدة جولات بمستشفيات معتمدة بالهيئة على رأسها: مستشفى الناس، ومستشفى طب المسنين الجامعي، شملت لقاءات ومحاضرات لمقدمي الخدمات الصحية وفرق الجودة للتأكيد على مفهوم اشراك المريض وعلاقة ذلك بسلامة مقدمي الخدمة والمنشأة واستقامة تطبيق معايير السلامة الوطنية .

كما نفذت فروع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، فعاليات متنوعة، سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية والمباشرة مع المواطنين، أو داخل المنشآت الصحية المعتمدة من "جهار".

في محافظة أسوان، شارك د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عبر تقنية الزووم، بالاحتفالية التي نظمها فرع الهيئة بالتعاون مع محافظة أسوان، حيث أشاد طه بالدعم المتواصل الذي يقدمه محافظ أسوان لانجاح منظومة التأمين الشامل، والحرص على تذليل المعوقات التي تواجه القائمين على تطبيق المنظومة الجديدة والمشاركة في توعية المواطن الأسواني بامتيازات التأمين الشامل وحقوقه في الحصول على خدمة صحية آمنة.

ومن جانبه، صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تسجيل 1.2 مليون مواطن من إجمالى 1.6 مليون مواطن من أبناء المحافظة بمنظومة التأمين الشامل حتى الآن، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لـعدد 76 من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية بنطاق المحافظة ، وتشغيل 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً اتخاذ خطوات متسارعة نحو الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى تجهيز الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة.

وعلى هامش الاحتفالية، قام محافظ أسوان، بتكريم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية باهدائها درع المحافظة تقديرا على الدور الذي تقوم به من أجل ضمان سلامة المرضى من أبناء المحافظة، كما قامت د. رحاب على، مدير عام فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، بالنيابة عن رئيس الهيئة، بتقديم درع الهيئة كرسالة شكر وتقدير للمحافظة على روح التعاون والتكاتف البناء والمثمر .

وفي سياق متصل، شارك فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالاسماعيلية بالندوة التوعوية عن سلامة المرضى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث أكد د.يوسف عامر، مدير عام الفرع، ان معايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار والحاصلة على الاعتماد من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية"الاسكوا" تساهم في تحسين سلامة المرضى والحد من الاخطاء الطبية، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية، والذي ينعكس على سلامة مقدمي الخدمة الصحيه والمريض.

وفي بورسعيد، أقيمت ندوة مشتركة بين هيئات منظومة التأمين الشامل شارك فيها فريق فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعرضت التطبيقات المختلفة لمعايير "جهار" بالمستشفيات المعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية وأثر ذلك على جودة مكونات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.

كما نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالاقصر فى فعالية بمستشفى إيزيس التخصصي حيث تم استعراض معايير "جهار" المتمركزة حول المريض والتي تستهدف سلامة المريض واسرته وحصوله على كامل حقوقه فى الرعاية الصحية مع التأكيد على ان من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتوكول العلاج المقدم له فضلا عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له، كما شملت زيارة قسم الطوارئ والعيادات الخارجية لمقابلة المرضى والتحدث معهم عن دورهم فى المشاركة في الخدمة الصحية المقدمة لهم من اجل سلامتهم.

