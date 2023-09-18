زلزال قوي يضرب شمال إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مناطق في شمال إيطاليا، في الساعة 03:10 فجرًا.

وقع مركز الزلزال على بعد 5.9 كيلومترًا من بلدة فيرارا، التي تقع في منطقة توسكانا، وشعر به سكان عدة مدن إيطالية أخرى، بما في ذلك بولونيا وفلورنسا.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

احتجاجات في أوروبا ضد تغير المناخ

في سياق متصل، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن أوروبية، اليوم الاثنين، للاحتجاج على تغير المناخ والدعم الحكومي للوقود الأحفوري.

وفي فيينا، طالب المتظاهرون من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" بفرض المزيد من الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ووضع حد لاستهلاك اللحوم.

وفي روما، احتجت مجموعة النهضة الخضراء على الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، والذي وصل العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 7 مليارات يورو من الدعم.

وأكد المتظاهرون أن تغير المناخ يتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة في أوروبا.

ازدياد الظواهر الجوية المتطرفة

وتشهد أوروبا في الآونة الأخيرة تغيرات مناخية متطرفة، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.

وأكد الخبراء أن هذه الظواهر ستصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.