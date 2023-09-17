زلزال بقوة 2 .3 درجة يضرب ولاية قالمة في الجزائر

ضرب زلزال بقوة 2 .3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) الجزائرى، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إن مركز الهزة حدد بـ 3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتا إلى عدم تسجيل أية خسائر.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، قد قال إنه من المرتقب أن تشهد عدة ولايات، خلال الساعات المقبلة، هطول أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفقة بحبات البرد.

وتشمل هذه الولايات، التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، كلا من سوق أهراس، تيبازة، بني عباس. بالإضافة إلى أم البواقي، تبسة، قالمة، تندوف، تلمسان، قسنطينة، البيض، النعامة، البليدة وبشار، حيث تقدر كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم.

أما ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي وسوق أهراس، فتتراوح كميات الأمطار الرعدية المصحوبة بهبوب رياح ما بين 20 و40 ملم .

ومن جهة أخرى، وفق تحذير لـ" مصالح الدرك"، ستشهد بعض الولايات موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 39 و41 درجة محليا. طيلة نهار اليوم السبت وقد تتعدى 43 درجة، اليوم الأحد، والولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة،عنابة والطارف.