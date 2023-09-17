زلزال وحرائق.. كوارث الجزائر لا تنتهي

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، تسجيل ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

زلزال يضرب الجزائر:

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح، في ولاية قالمة.

وفي وقت سابق، شهدت الجزائر حرائق مدمرة في أجزاء عدة من البلاد أودت بحياة عشرات الأشخاص، فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق، التي وُصفت "بالفاجعة"، مع تجنيد كافة الوسائل اللازمة للإطفاء ومن بينها الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء.

وفي آخر التطورات، اندلع 15 حريقًا في غابات الجزائر، في عدد من الولايات، حسب ما سجلت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

ووفق بيان الحماية المدنية، فقد تمّ تسجيل 15 حريقًا على مستوى 8 ولايات، حيث سُجلت 5 حرائق بولاية سكيكدة، حريقين بجيجل، حريقين بالبويرة، حريقين ببجاية، حريقين بتبسة، حريقين بالمدية، حريقين بولاية سطيف وحريق على مستوى الطارف.

وكانت حرائق غابات عنيفة في شمال شرق الجزائر قد أسفرت عن مقتل 34 شخصًا على الأقل؛ بينهم عشرة عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.