اعتماد نتائج أعمال شركات بتروبل وبتروشروق وخالدة للبترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه ما زال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف،

لافتًا إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية، وأنهما يمتلكان من الخبرة والإمكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية الفيديو كوانفرانس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واستعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالي ٩٣ مليون برميل زيت مكافئ، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى ٧٣٧ مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل إنتاج ٩ ملايين قدم مكعب يوميًا بالإضافة إلى ١٠٠ برميل متكثفات بإجمالى احتياطي يقدر بحوالي ٢ مليون برميل زيت مكافئ.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بإنشاء خطين بحريين قطر ١٤ بوصة بطول ١١ كم وقطر ٧ بوصة بطول ١١ كم لتوصيل منصات الإنتاج البحرية بتسهيلات البتريكو وكذلك جارٍ إنشاء خط بحري قطر ٧ بوصة بطول ١٠ كم كخط احتياطي إضافي، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الأمان بها إلى أقصي حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز على المشروعات المرتبطة برفع معايير الأمن والسلامة.

وخلال جمعية بتروشروق أشاد الملا بالشراكة الناجحة مع الشركاء اينى وبى بى وروزنفت ومبادلة الإماراتية في مشروع حقل ظهر والجهود المبذولة من العاملين فى شركة بتروبل للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، ووجه الملا بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى استعداد كافة أجهزة الدولة لتقديم أوجه الدعم فى هذا المشروع الذي يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز فى مصر.

وأوضح المهندس خالد موافى أن المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022/2023 بلغ حوالي ٤ر٢ مليار قدم مكعب وحوالى 3700 برميل يوميًا من المتكثفات، لافتًا إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر القادم كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل، وأضاف أنه جارِ الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ والاستمرار قدمًا في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج و زيادة معامل الاسترجاع.

وخلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءًا من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج علاوة على تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحًا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج علي مستوى الإنتاج.

وأضاف الملا أننا نحتاج إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري وينبغي ألا ندخر جهدًا في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، وشدد الملا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ علي السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

وخلال الجمعية التي حضرها قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركة إيجاس ومجلس إدارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة وديفيد تشي نائب رئيس اباتشي الأمريكية شريك قطاع البترول في الشركة، استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أهم نتائج الأعمال والأنشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى حوالى ٢٢٠ ألف برميل مكافئ يوميًا، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالي 2ر1 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، حيث تم حفر 91 بئرًا لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات وإكمال وحفر 37 بئرًا استكشافية، وقد أثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفًا جديدًا خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافئ وجاء من أبرزها الكشف المتحقق في البئر شرق برافو X1 بإنتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، والبئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت أكثر من 5100 برميل خام يوميًا، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X بإنتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يوميًا، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وإنجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى إطار أنشطة الاستكشاف، علاوة على انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الإنتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس إيجابًا على العملية الإنتاجية، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول.