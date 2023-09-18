ترك آل الشيخ يعلق على أزمة "عمار يا سعودية".. ليست قرآنا (فيديو)

تحدث المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أزمة محمد الحلو، وغنائه "عمار يا سعودية" خلال موسم الرياض.

محمد الحلو لم يرتكب خطأ

وقال ترك آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "محمد الحلو لم يرتكب خطأ.. هي أغنية شهيرة لا هي قرآن ولا كتاب مقدس"، متسائلا: هل السعودية عدو عشان حد يزعل؟"

وتابع: "أليست السعودية دولة شقيقة؟ هل فيها أي استنقاص؟ وهل المفروض يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟.

وأردف ترك آل الشيخ: "لا نحاول الاستحواذ على أية قوة ناعمة في العالم ، بل نستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين في المملكة".