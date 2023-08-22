محمد الحلو يرد لأول مرة على انتقادات حفلة كاسيت 90 .."السعودية هتفضل عمار"

أثار الفنان محمد الحلو حالة من الجدل، بعد أن استبدل كلمات أغنية عمار يا إسكندرية إلى عمار يا سعودية أثناء حفله الأخيرة كاسيت 90 بالمملكة العربية السعودية، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير وتلقى العديد من الانتقادات.

محمد الحلو يرد على الانتقادات الموجهه له

رد محمد الحلو في تصريحات تلفزيونية على حملة الانتقادات التي وجهت له بعد تغير كلمات عمار يا إسكندرية قائلًا :" السعودية أرض سيدنا النبي وهتفضل عمار طول الوقت.. وما فعلته بغنائي في السعودية تقديرًا لشعبها المحب للفن والأغاني المصرية.. وزعلت جدًا من التعليقات على قولي عمار يا سعودية".

وأضاف :" أنا غنيت أغنية عمار يا إسكندرية في حفلتي في السعودية وأثناء غناء الأغنية قررت أن أقول عمار يا سعودية تقديرا للشعب السعودي".

محمد الحلو

محمد الحلو يتجاهل انتقادات السوشيال ميديا

تجاهل محمد الحلو، انتقادات الجمهور له بعدما استبدال كلمات أغنيته “عمار يا إسكندرية” بـ “عمار يا سعودية" في حفل كاسيت 90 الذي أقيم منذ أيام في مدينة جدة بالسعودية، مؤكدًا أنه يستعد لإحياء حفل غنائي ثاني في المملكة .

وقال الحلو خلال تصريحات متلفزة: "عايز أقول اللي بينتقدوا أنكم قعدتوا تكلموا بدون معرفة وظلمتوني جدًا، لكن ظلمكم جاب لي حفلة تانية في السعودية".

محمد الحلو

أسباب غياب محمد الحلو عن الساحة الفنية

كشف محمد الحلو سبب غيابه عن الساحة الغنائية، قائلًا: "كان عندي مشكلة في رجلي والحمد لله في تحسن، وعلى قد ما في ناس اتكلموا كلام وحش ناس فرحوا اني وقفت على المسرح".

وأضاف الفنان الكبير، قائلًا :"تم استقبالي بحفاوة كبيرة جدًا من جمهور راقي ومحترم جدًا، يعني اتكسف لو مقولتلهمش حاجة، لو مرحبتش بيهم ".

وأوضح: "من ساعة ما خرجت من الطيارة لحد ما رجعت منها حفاوة، ورقي مع فنانين مصريين كلهم، فمرة واحدة قولتها وطلعت من قلبي، أنا مغيرتش يا إسكندرية، إسكندرية دي روح قلبي، لكن كانت نوع من المجاملة".

وكان الجمهور السعودي قد تفاجأ بصعود الفنان الكبير محمد الحلو على مسرح حفل كاسيت 90، والذي جاء استكمالًا لذكريات أغاني التسعينيات التي ملأت أجواء الحفل، وشهد حضوراً غير مسبوقًا وتفاعلاً جماهيرياً مميزاً.