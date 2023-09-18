شعبة الأرز تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار (فيديو)

أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز متوفر في الأسواق على مدار العام ولا توجد أزمة.

وأضاف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ارتفاع أسعار الأرز لا يدعو للقلق وهو متوفر بالأسواق، لكن بعض التجار يقومون بتخزين الأرز وهو ما أدى لارتفاع سعره".

وأضاف رئيس شعبة الأرز: "من يريد تخزين الأرز لابد أن يحصل على إخطار بذلك من التموين، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يخالف التعليمات، موضحا أن هناك زيادة في سعر طن الأرز من 500 إلى 700 أو ألف جنيه في بعض المناطق".

سعر كيلو الأرز متوفر بالأسواق بسعر 24 جنيها

وأوضح رئيس شعبة الأرز: "هناك شكاوي من الأرز في الشرقية والدقهلية ودمياط"، موضحا: "سعر كيلو الأرز متوفر بالأسواق بسعر 24 جنيها، و المشكلة الكبرى في عمليات التخزين من قبل بعض التجار، مؤكدا أن التخزين يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا هبوط سعر الأزر بدءا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره.