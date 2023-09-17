إجراء أول حالة استئصال جذرى لورم بالمثانة بمستشفى قنا العام

فى ضوء التعاون بين مستشفى قنا العام، ومستشفى قنا الجامعي؛ نجح فريق طبى فى إجراء أول حالة استئصال ورم بالمثانة عن طريق الجراحة، وعمل تحويل للمسار، كأول حالة تشهدها المستشفى.

ضم الفريق الجراحي؛ الدكتور أسامة محمود مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمود محمد عباس استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى قنا العام، والدكتور عبدالرحمن مبارك أخصائي المسالك البولية، والدكتور عادل علي أستشاري ورئيس قسم التخدير والدكتور محمد عبدالباسط نائب المسالك البولية، والدكتور مصطفى الصغير نائب المسالك البولية.