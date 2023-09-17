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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إجراء أول حالة استئصال جذرى لورم بالمثانة بمستشفى قنا العام

فى ضوء التعاون بين مستشفى قنا العام، ومستشفى قنا الجامعي؛ نجح فريق طبى فى إجراء أول حالة استئصال ورم بالمثانة عن طريق الجراحة، وعمل تحويل للمسار، كأول حالة تشهدها المستشفى.  

ضم الفريق الجراحي؛ الدكتور أسامة محمود مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمود محمد عباس استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى قنا العام، والدكتور عبدالرحمن مبارك أخصائي المسالك البولية، والدكتور عادل علي أستشاري ورئيس قسم التخدير والدكتور محمد عبدالباسط نائب المسالك البولية، والدكتور مصطفى الصغير نائب المسالك البولية. 

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