"الإسعاف الليبية" تشكر مصر والرئيس السيسي (فيديو)

وجه أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة الشعب الليبي، مقدمًا التعازي في الضحايا المصريين نتيجة الفيضانات والسيول في ليبيا.

وقال أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،: نشكر الشقيقة مصر على دعمها المتواصل لنا وللشعب الليبي، كما نشكر كل الدول التي دعمتنا، وآخرها دولة الجزائر، الدعم الواصل للبلاد يكفي بشكل جيد، ولكن لدينا مشكلة في التوزيع؛ بسبب مداخل القرى الضيقة، والركامات الرملية التي تعيق وصول سيارة صغيرة حتى بها.

وأوضح أن هناك مواصلة لانتشال جثامين ضحايا الفيضانات بين عدد كبير من الأودية، موضحًا أن فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية زادت فرص انتشال الجثامين خلال الأيام الماضية، وساعدت في عمليات البحث، مشيرا إلى أننا لا نريد إحباط أحد، ولكن الأعمار بيد الله لا بيدنا، وربما نعثر على ناجين أراد لله لهم أن يمد بأعمارهم.

التضارب في أعداد الضحايا موجود داخل وزارة الصحة ذاتها

ولفت المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إلى أن التضارب في أعداد الضحايا موجود داخل وزارة الصحة ذاتها، وكل ما يعلن حتى الآن بشأن أرقام تخص عدد الضحايا، غير صحيح؛ لأنه لم يتم إجراء حصر لأعداد سكان درنة منذ 2010، والمدينة بها العديد من المباني العشوائية مما يصعب عمليات التعداد للسكان وبالتبعية للضحايا.

وأضاف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أنهم تلقوا أكثر من 10 آلاف بلاغ عن المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، عن طريق الهاتف، موضحا: نحن بصدد تشكيل لجنة؛ للإعلان عن الأعداد الصحيحة للضحايا والمفقودين.