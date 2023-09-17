بعد أكثر من 6 أيام.. إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في ليبيا

بعد أكثر من 6 أيام على وقوع كارثة الفيضانات في ليبيا، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة المنكوبة، وفق لما أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان، اليوم الأحد.

وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو لعملية الإنقاذ نشرته صحيفة "المرصد" الليبية.

وضربت عاصفة دانيال مناطق شرقي ليبيا وتسببت فى انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بمبانيها وبناها التحتية.

هذا وتعمل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية على تكثيف جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في أرجاء المدينة.

وفي وقت سابق، وصلت إشارة عن وجود ناج تحت الأنقاض في مدينة درنة بليبيا التي شهدت دمارا واسعا بسبب العاصفة دانيال ما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف وفقدان 20 ألف.

وقال مدير الدعم وفتح المسارات الذي يساعد فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين، إن ديل الوادي في درنة الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.

وأكد أن عدد الناجين الذين أخرجوها في المنطقة 3 فقط، موضحًا أن الفرقة الجزائرية أبلغت عن احتمالية وجود ناج تحت الأنقاض في المنطقة بعد ورود إشارة.

إعلان حالة الطوارئ لمدة عام

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح، إن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة؛ جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف "السائح" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المركز يوصي بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق: المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة، مشيرا إلى أن مراكز التطعيمات لم تتضرر في درنة، مؤكدا الشروع في إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من اليوم.

وأعلن مدير المركز ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّها إلى أن مياه الشرب في "درنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تمكنها من إرجاع 90 بالمائة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

وأكد الناطق باسم الشركة وئام التائب، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليا العمل علي صيانة خط العرقوب وتركيب أعمدة جديدة بدائرة توزيع الساحل من قبل فرق إدارة توزيع غريان وفرقة توزيع جفارة.

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