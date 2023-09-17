أحمد سامي: بيراميدز حقق نتيجة جيدة أمام الجيش الرواندي

أكد أحمد سامي قلب دفاع بيراميدز أن التعادل أمام الجيش الرواندي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم يعد نتيجة جيدة.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: “ المستوى البدني لم يصل لأفضل شئ وهي أول مباراة لنا في الموسم لذلك أرى أن التعادل كان نتيجة جيدة ”.

وتابع: “ في مباراة العودة ستختلف الأمور بكل تأكيد وهدفنا التأهل لثمن النهائي، لكن تركيزنا الآن ينصب على مباراة الزمالك المقبلة ”.

وأضاف: “ نسعى لتقديم بداية قوية في مباراة الزمالك للحصول على دفعة معنوية لبداية الموسم ”.

وأتم: “ إستعادة اللاعبين المصابين مثل عبد الله السعيد، ورمضان صبحي وبوبو ستساعدنا كثيراً في الموسم الجديد خاصة أنه لا توجد فترات راحة بين المباريات ”.