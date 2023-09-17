بيراميدز يهدي السفارة المصرية في رواندا درع النادي

أهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة فريق الكرة في رواندا، درع النادي للسفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي تقديرا لجهودها في تسهيل مهمة بعثة النادي خلال رحلتها إلى كيجالي لخوض مباراة الجيش في إطار مباريات دوري الأبطال.

حرص رئيس بيراميدز على أهداء درع النادي لسيادة السفيرة رانيا البنا سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، بعد جهودها وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية في تسهيل مهمة الفريق.

كما تبادل المهندس ممدوح عيد الدروع التذكارية مع رئيس نادي الجيش الرواندي في ملعب بيلي كيجالي على هامش لقاء الفريقين.

بيراميدز يعود بتعادل سلبي من رواندا

تعادل فريق نادي بيراميدز مع نظيره الجيش الرواندي في إطار ذهاب دور ال ٣٣ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر بيراميدز في الشوط الثاني وكان قريبا من التسجيل لولا إهدار عديد الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة نهاية الشهر الجاري