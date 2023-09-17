13 ألف جنيه تعيد سمع «ياسين»

الطفل ياسين صبرى عرفات، مصاب بضعف سمع شديد منذ الصغر، ويعيش مأساة خاصة أثناء التحصيل الدراسى وتم عرضه على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى أكدت أنه يحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى وأجريت له عملية زراعة قوقعة ويحتاج حاليا إلى قطع غيار للجهاز تكلفتها ثلاثة عشرة ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة والطفل يحتاج إلى جلسات تخاطب.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة الطفل «ياسين».