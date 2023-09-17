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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يحذر: أعداء الوطن يحاولون تكرار سيناريو الفوضى ضد الدولة (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان هناك حملات تشويه ضد الدولة ومؤسساتها قبل عام 2011.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم ترويج شائعات وأكاذيب ضد الدولة المصرية لإثارة الفوضى قبل عام 2011"، لافتا إلى أن "أعداء الوطن يحاولون تكرار سيناريو الفوضى ضد الدولة مرة أخرى".

أعداء الوطن يستهدفون مصلحتهم الشخصية ولا يهتمون بالدولة

وأشار أحمد موسى: "هذه الفئة ليست مصلحتهم مصر، بل يدعمون جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى مرة أخرى"، موضحا: "أعداء الوطن يستهدفون مصلحتهم الشخصية ولا يهتمون بالدولة".

وتابع: "الرئيس السيسي وقت يناير كانت لديه معلومات شاملة عن الدولة عندما كان مديرا للمخابرات الحربية"، منوها بأن "أعداء الوطن لا يريدون استقرار الدولة ويدعمون جماعة الإخوان، ويحصلون على المال مقابل بث الأكاذيب والشائعات".

وأردف أحمد موسى:  "الرئيس السيسي أكد أن التحديات التي تواجه الدولة كثيرة"، مختتما "الدولة نفذت مشروعات خدمية عملاقة إلى جانب زيادة المرتبات.. ولدينا مشاكل ونعترف بها ولدينا مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين".

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