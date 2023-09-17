أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. عندنا أزمة كبيرة (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: "عايز أوجه رسالة لرئيس الوزراء عندنا أزمة كبيرة، وهي زيادة أسعار الأرز في فترة الحصاد".

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حصاد الأرز هذه الأيام والأسعار ارتفعت وهذا أمر غير طبيعي"، موضحا: "سعر طن الأرز وصل ما بين 700 إلى ألف جنيه".

وأضاف: "هناك أزمة في متابعة بعض المزارعين أو التجار، لأن الناس بدأت تخزن الأرز لفترة معينة"، موضحا: "هذه الزيادة المفروض متحصلش، لكن الناس اللي خزنت الأرز سببت أزمة".

يجب محاسبة محتكري الأرز

وتابع أحمد موسى: "تخزين الأرز تم في 4 محافظات، وأنا بناشد من رئيس الوزراء والتموين أنهم يتابعوا مخازن الأرز لمتابعة ارتفاع سعره، وينزلوا مفتشين يشوفوا المخازن والناس اللي مخزنة الأرز"، موضحا: "هناك أزمة في متابعة بعض المزارعين وتجار الأرز مما أدى لارتفاع أسعاره ويجب محاسبة محتكري الأرز ومعاقبتهم، ويجب التحرك فورا لمتابعة أسعار الأرز وضبط المحتكرين.