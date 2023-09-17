عامر حسين: جدول الدوري منضبط ولن نسمح بالتأجيلات (فيديو)

أكد عامر حسين، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أن جدول مباريات الدوري العام الموسم الحالي منضبط، مضيفًا أنه ليس هناك احتمالات لتأجيلات في المباريات بالموسم الجديد من بطولة الدوري العام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن بطولة الدوري العام في العام الحالي ستشهد تأخيرًا في موعد نهاية البطولة، عن الدوريات الأوربية؛ بسبب بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والتي تنطلق في منتصف الموسم في شهري يناير وفبراير.

بطولة أمم أفريقيا المقبلة تسبب مشكلة كبيرة في بطولة الدوري العام:

وتابع عامر حسين، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أن بطولة أمم أفريقيا المقبلة تسبب مشكلة كبيرة في بطولة الدوري العام، لافتًا إلى أن هناك مشاهدات قوية لبطولة الدوري العام المصري.